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الأربعاء، 26-01-2022 09:00 م

محافظ اربد لـ"الوكيل الاخباري": إغلاق طريق اربد - عجلون بسبب الانزلاقات وتراكم الثلوج

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الوكيل الاخباري - قرر محافظ إربد رضوان العتوم، الأربعاء، إغلاق طريق إربد عجلون بسبب الانزلاقات وتراكم الثلوج.

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وقال العتوم لـ"الوكيل الاخباري" إن الإغلاق جرى من منطقة مثلث ارحابا باتجاه عجلون، مشيراً أن الأجهزة المختصة متواجدة في الموقع للعمل على إعادة فتح الطريق.

 

وبين أن هناك 10 آليات "لودر" تعمل على إزالة الثلوج، داعياً المواطنين إلى عدم الخروج لترك المجال للأجهزة المختصة لتمارس عملها.

 

من جهة أخرى أعلن الأمن العام عن إغلاق طريقا شريف الجنوب باتجاه بصيرا، وطريق الطيبة باتجاه إيل بشكل احترازي بسبب الظروف الجوية السائدة، وفق المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

 

وأضاف أن بقية طرق المملكة تبقى سالكة باستثناء طرق محافظات الجنوب فهي سالكة بحذر.

 




 

 


 

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