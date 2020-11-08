محافظ اربد للوكيل : لا نية لعزل مناطق جديدة في المحافظة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال محافظ اربد رئيس خلية أزمة كورونا في المحافظة رضوان العتوم في تصريح خاص للوكيل الاخباري انه لا يوجد بؤر ساخنة لفيروس كورونا حاليا في اربد مشيرا الى انه يتم العمل بنفس الاجراءات المعمول بها بما يتعلق برصد الوضع الوبائي والتقييم المستمر .

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واضاف العتوم في تصريحه انه لا يوجد نية حاليا لفرض اي مناطق عزل في المحافظة داعياً الجميع الى التقيد باجراءات وزارة الصحة بما يتعلق بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي .

ويذكر انه تم عزل عدة بؤر ساخنة في اربد لارتفاع حالات كورونا فيها كان اخرها بلدة النعيمة التي تم عزلها لمدة اسبوع .



