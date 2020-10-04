الأحد 04-10-2020
الوكيل الاخباري

تطورات اصابة ترامب بكورونا

إغلاق غرفة العمليات في مستشفى جرش الحكومي بعد إصابة طبيب تخدير

اعلان هام لسكان المناطق المعزولة بالزرقاء

إيران: 211 وفاة و3653 إصابة جديدة بكورونا

الحسبان عميدا لمعهد الاعلام الاردني

وزير الصحة يحذر المواطنين ويعلن عن اجراءات جديدة

العضايلة يوجه رسالة للمواطنين بعد ارتفاع اصابات كورونا

محافظ اربد: مختبر متخصص بفحص كورونا بمستشفى الاميرة رحمة

المستقلة للانتخاب تحيل قضية جديدة الى المدعي العام

تعطيل مدارس حكومية وخاصة - اسماء




الأحد، 04-10-2020 07:18 م

محافظ اربد: مختبر متخصص بفحص كورونا بمستشفى الاميرة رحمة

1020203125945431979224


الوكيل الاخباري - قال محافظ اربد /رئيس لجنة ادارة خلية أزمة كورونا في اربد رضوان العتوم إن وزير الصحة الدكتور سعد جابر قرر استحداث مختبر متخصص بإجراء فحوصات كورونا في مستشفى الأميرة رحمة للأطفال يخدم محافظة اربد.
اضافة اعلان

وبين مدير صحة محافظة اربد الدكتور رياض الشياب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن المختبر سيباشر باستقبال عينات كورونا اعتبارا من صباح يوم الأربعاء المقبل بعد استكمال تجهيز البنية التحتية ورفده بالأجهزة والكوادر الطبية والفنية المؤهلة.

ولفت الشياب إلى أنه جرى رفد المختبر بجهاز فحص عينات كورونا( PCR) واختصاصيين من مركز الوزارة للعمل على الجهاز في حين جرى تدريب عشرة فنيين من كوادر المديرية للعمل عليه.

وقال الشياب إن جميع العينات التي سيجري جمعها من مختلف مناطق محافظة اربد سيصار إلى فحصها داخل المختبر الجديد في مستشفى الأميرة رحمة لطب الأطفال دون الحاجة لإرسالها إلى المختبر المركزي في عمان وهو ما من شأنه تسريع عملية ظهور النتائج وسرعة التعامل مع الحالات الايجابية والمخالطين وتقليص زمن الاستجابة للتعاطي معها.

وأشار الشياب إلى أن وزير الصحة أوعز بتزويد مستشفيات الأميرة بسمة واليرموك والرمثا بـ40 جهازا للتنفس الاصطناعي للحالات التي تحتاج للعناية الحثيثة، لافتا إلى أنه سيصار لاستلامها نهاية الأسبوع الحالي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

إغلاق غرفة العمليات في مستشفى جرش الحكومي بعد إصابة طبيب تخدير

1020203184830156816687

اعلان هام لسكان المناطق المعزولة بالزرقاء

555

الحسبان عميدا لمعهد الاعلام الاردني

1020201173038609174467

وزير الصحة يحذر المواطنين ويعلن عن اجراءات جديدة

غغغغ

العضايلة يوجه رسالة للمواطنين بعد ارتفاع اصابات كورونا

55

المستقلة للانتخاب تحيل قضية جديدة الى المدعي العام

أخبار متعلقة
287073_4_1590851576

تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في إربد

مد

اربد: تحويل مدارس الى نظام الفترتين

0L5A1298

إصابة أب وابنته بفيروس كورونا في إربد

0L5A7216

إربد ..التحول للتعلم عن بعد في مدرسة بعد تسجيل اصابتين بكورونا

118777405_1217874418554286_482401823621724351_n

بالفيديو - حملة تعقيم واسعة في مستشفى الكرك الحكومي

92020710278646288395

تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا بالكرك