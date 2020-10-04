محافظ اربد: مختبر متخصص بفحص كورونا بمستشفى الاميرة رحمة

الوكيل الاخباري -

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قال محافظ اربد /رئيس لجنة ادارة خلية أزمة كورونا في اربد رضوان العتوم إن وزير الصحة الدكتور سعد جابر قرر استحداث مختبر متخصص بإجراء فحوصات كورونا في مستشفى الأميرة رحمة للأطفال يخدم محافظة اربد.وبين مدير صحة محافظة اربد الدكتور رياض الشياب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن المختبر سيباشر باستقبال عينات كورونا اعتبارا من صباح يوم الأربعاء المقبل بعد استكمال تجهيز البنية التحتية ورفده بالأجهزة والكوادر الطبية والفنية المؤهلة.ولفت الشياب إلى أنه جرى رفد المختبر بجهاز فحص عينات كورونا( PCR) واختصاصيين من مركز الوزارة للعمل على الجهاز في حين جرى تدريب عشرة فنيين من كوادر المديرية للعمل عليه.وقال الشياب إن جميع العينات التي سيجري جمعها من مختلف مناطق محافظة اربد سيصار إلى فحصها داخل المختبر الجديد في مستشفى الأميرة رحمة لطب الأطفال دون الحاجة لإرسالها إلى المختبر المركزي في عمان وهو ما من شأنه تسريع عملية ظهور النتائج وسرعة التعامل مع الحالات الايجابية والمخالطين وتقليص زمن الاستجابة للتعاطي معها.وأشار الشياب إلى أن وزير الصحة أوعز بتزويد مستشفيات الأميرة بسمة واليرموك والرمثا بـ40 جهازا للتنفس الاصطناعي للحالات التي تحتاج للعناية الحثيثة، لافتا إلى أنه سيصار لاستلامها نهاية الأسبوع الحالي.