محافظ البلقاء يؤكد اهمية إقامة مركز ثقافي في السلط

الوكيل الإخباري- دعا محافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود اليوم الأربعاء، إلى إقامة مركز ثقافي بالمحافظة يكون متنفسا للهيئات الثقافية تنفذ فيه برامجها المنوعة.





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وأكد أبو قاعود خلال زيارته مديرية ثقافة البلقاء اليوم الاربعاء، أهمية العمل على تنشيط الحياة الثقافية والأدبية في المحافظة خاصة بعد إعادة فتح مختلف القطاعات وعودة الحياة تدريجيا لطبيعتها بعد توقفها نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.



بدوره قدم مدير ثقافة البلقاء الدكتور معتصم الغوشة، شرحا مفصلا عن عمل المديرية، والأنشطة التي تنفذها وفق خطة سنوية شاملة وواضحة الأهداف والبرامج وتستهدف الفئات المجتمعية كافة.



وبين الغوشة أهمية إقامة مركز ثقافي متكامل يتضمن مكاتب للمديرية ومسرحا يستوعب الأنشطة كافة، بالإضافة إلى قاعات متعددة الأغراض تقام فيها فعاليات منوعة ما يسهم في تعزيز النشاط الثقافي في المحافظة.