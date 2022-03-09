محافظ البلقاء يتفقد أعمال الصيانة النهائية لمركز الأمل لذوي الإعاقة بالسلط

الوكيل الاخباري - تفقد محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، الأربعاء، أعمال الصيانة النهائية لمبنى مركز الأمل لذوي الإعاقة في منطقة نقب الدبور بالسلط، بعد استلام جمعية السلط الإسلامية الخيرية إدارة المركز.

اضافة اعلان



وأكد أبو قاعود أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنمية المجتمع ودعم أبنائه، مبيناً أن مركز الأمل لذوي الإعاقة من المراكز المميزة التي يجب دعمها لما تقدمه من خدمات تعليمية ورعاية خاصة للطلبة من ذوي الإعاقة بأساليب علمية تتناسب مع احتياجات تلك الفئة من المجتمع.



وثمن أبو قاعود موافقة جمعية السلط الإسلامية الخيرية على استلام إدارة المركز وفتح أبوابه أمام الطلبة من ذوي الإعاقة بعد أن تم إغلاق المركز سابقا لأسباب إدارية ومالية.



وقال مدير جمعية السلط الإسلامية الخيرية محمد الشوملي، إن الجمعية وفي إطار المسؤولية المجتمعية قامت باستلام إدارة مركز الأمل لذوي الإعاقة بعد إغلاق المركز أبوابه سابقا أمام الطلبة من ذوي الإعاقة. وبين الشوملي أنه تم إجراء صيانة شاملة لمبنى المركز وفق أحدث آليات البناء الحديثة التي تتلائم مع احتياجات ذوي الإعاقة بكلفة اجمالية وصلت إلى 20 ألف دينار.



وأضاف أن الجمعية تسعى لاستدامة أعمال المركز خدمة لأبناء المجتمع المحلي بعد استلام الجمعية إدارة المركز لنحو 25 سنة قادمة، موضحا أن الإيرادات المالية للمركز تعتمد على التبرعات من أهل الخير من الداعمين لأي مشروع خيري يعود بالنفع على أبناء المجتمع، لافتا إلى أن المركز استقبل أول طلبته الأحد الماضي.



