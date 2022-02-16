الخميس 17-02-2022
الوكيل الاخباري

3 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

تعليمات صرف المكرمة الملكية لرفاق السلاح

ضبط مهربات متنوعة بمركز جمرك العقبة

إيطاليا: انخفاض أعداد وفيات وإصابات كورونا اليومية

رئيس مؤتة يبحث مع وفد قوقازي التعاون الأكاديمي

القبول الموحد توضح خيارات التنافس لطلبة التكميلية

زراعة الكرك تحتفل بيوم الشجرة

ألمانيا تقرر تخفيف قيود مكافحة كورونا على نطاق واسع

الاتحاد الأوروبي: شهادة مطعوم كورونا الأردنية مكافئة للشهادة الصحية الأوروبية

وزير الأشغال يبحث تنفيذ عدد من المشاريع مع الوكالة الأميركية للإنماء الدولي

الأربعاء، 16-02-2022 09:43 م

محافظ البلقاء يتفقد احتياجات المواطنين في لواء الشونة الجنوبية

120223120272719633997


الوكيل الاخباري - أكد محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود على ضرورة الاطلاع عن قرب على احتياجات المواطنين والعمل على حل مشاكلهم ومتابعتها مع الجهات المعنية استجابة للتوجيهات الملكية بضرورة تقديم الخدمة الفضلى للمواطن والوقوف على احتياجاته ومعالجة المشاكل التي تواجهه.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته المحافظة مع عدد من وجهاء وأهالي وممثلين عن القطاعات المختلفة في لواء الشونة الجنوبية، بحضور متصرف لواء الشونة الجنوبية وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي في قاعة مبنى المهندسين الزراعيين في الكرامة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202213221726544362406

تعليمات صرف المكرمة الملكية لرفاق السلاح

7202117144635300252699

ضبط مهربات متنوعة بمركز جمرك العقبة

2202211194926197821059

رئيس مؤتة يبحث مع وفد قوقازي التعاون الأكاديمي

Screenshot_1

القبول الموحد توضح خيارات التنافس لطلبة التكميلية

وزارة الزراعة

زراعة الكرك تحتفل بيوم الشجرة

download

التكافل الخيرية تحتفل بتخريج المستفيدين من برنامج اللغة الانجليزية

أخبار متعلقة
w

محافظ البلقاء يوعز بمتابعة من يدعون الحصول على شهادات تقديرية وفخرية

sss

محافظ البلقاء : القطاع الخاص شريك أساسي بتوفير فرص العمل

ca9e838ebe0716c8ae3cede78dd623d9

الأمن العام يعلن حالة الطرق حتى الساعة السادسة من مساء الخميس - تفاصيل

120222584453169417173

سعيدات : اغلاق الطرق الفرعية والانزلاقات حالت دون وصول الغاز للمواطنين

الدفاع

دفاع مدني البلقاء يتعامل مع 182 حالة إسعاف خلال المنخفض

الكهرباء

استطلاع الوكيل : 70% لم يسجلوا على منصة التعرفة الكهربائية الجديدة