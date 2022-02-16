محافظ البلقاء يتفقد احتياجات المواطنين في لواء الشونة الجنوبية

الوكيل الاخباري - أكد محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود على ضرورة الاطلاع عن قرب على احتياجات المواطنين والعمل على حل مشاكلهم ومتابعتها مع الجهات المعنية استجابة للتوجيهات الملكية بضرورة تقديم الخدمة الفضلى للمواطن والوقوف على احتياجاته ومعالجة المشاكل التي تواجهه.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته المحافظة مع عدد من وجهاء وأهالي وممثلين عن القطاعات المختلفة في لواء الشونة الجنوبية، بحضور متصرف لواء الشونة الجنوبية وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي في قاعة مبنى المهندسين الزراعيين في الكرامة.

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