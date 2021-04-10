محافظ الزرقاء: إعطاء الأولوية لتجريف وادي الظليل



الوكيل الاخباري -

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أكد محافظ الزرقاء حجازي عساف ضرورة إعطاء الأولوية لغايات تجريف وادي الظليل خدمة لأهالي المنطقة، لما تسبب به خلال السنوات الماضية من مشاكل أثرت على صحة وسلامة المواطنين.ودعا عساف إلى تشكيل لجنة برئاسة متصرف لواء الهاشمية وعضوية الجهات ذات العلاقة وايلاء الموضوع أهمية ومتابعة بالتنسيق مع الجهات المختصة.وباشر المقاول، اليوم السبت بعملية تجريف الوادي وحسب الخطة المعدة مسبقًا ورش وادي الظليل بالمبيدات امتدادا من مخرج محطة تنقية السمرا إلى منطقة طواحين العدوان وتنفيذ الأعمال المطلوبة.