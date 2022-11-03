محافظ الزرقاء يشكل لجانا لإزالة كافة المعيقات في الوسط التجاري

الوكيل الاخباري - وجه محافظ الزرقاء حسن الجبور بتشكيل لجان خاصة من كوادر المحافظة بهدف إزالة كافة المعيقات في الوسط التجاري لمدينة الزرقاء والتي تتسبب بالتلوث البصري وتشوه الذوق العام وتعيق المارة والمركبات.



وبين الجبور في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن تشكيل هذه اللجان، التي تواصل جولاتها يومياً في الوسط التجاري يهدف لرصد أية تجاوزات ومعيقات، تقوم بها بعض المحالّ التجارية، مؤكداً أن كوادر اللجان العاملة تقوم بتحرير المخالفات الفورية بحق المخالفين.

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