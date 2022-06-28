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الثلاثاء، 28-06-2022 04:39 م

محافظ الزرقاء يلتقي مستثمري مجمع الظليل الصناعي

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الوكيل الإخباري - اطلع محافظ الزرقاء بالإنابة حسن الجبور، اليوم الثلاثاء، على واقع الخدمات المقدمة في مجمع الظليل الصناعي.

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ودعا الجبور، خلال لقائه مستثمري المجمع بحضور مدير قضاء الظليل الدكتور منجد القاضي ورئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حمودة، الجميع إلى العمل يداً بيد من أجل تحقيق أعلى درجات الخدمة وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين وتوفير فرص العمل.


ولفت إلى التوجيهات الحكومية بتذليل جميع العقبات التي تواجه القطاع الاستثماري والاقتصادي بما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ودفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة.


واستمع الحضور لعرض من مدراء مكاتب العمل والبيئة في الظليل والإحصائيات المختلفة المتعلقة بقطاعاتهم ،كما قدم رئيس غرفة صناعة الزرقاء ملخصاً حول معلومات الشركات الاستثمارية الموجودة في المنطقة.


كما استمع المحافظ لملاحظات قدمها المستثمرون، موجها بتشكيل لجنة من مدير قضاء الظليل وممثلي القطاع الاستثماري والجهات المعنية لدراسة واقع الخدمات في المجمع والإجراءات المطلوب اتخاذها لخدمة القطاع والمجتمع المحلي.

 




 

 


 

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