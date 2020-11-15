محافظ الطفيلة يؤكد أهمية الالتزام بأوامر الدفاع

الوكيل الإخباري- دعا محافظ الطفيلة، الدكتور خالد الجبور، المواطنين في مختلف مناطق المحافظة إلى التقيد بأوامر الدفاع، في ظل تزايد الإصابات بفيروس كورونا حفاظا على سلامتهم.

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وأكد الجبور، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أهمية التقيد بتعليمات أوامر الدفاع والالتزام بالشروط الصحية وارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الجسدي عند التسوق من المحال التجارية والابتعاد عن التجمعات المخالفة للتعليمات.



وأشار الجبور أن فرق التقصي الوبائي في الطفيلة البالغة 9 فرق تعمل على مدار الساعة بإجراء الفحوصات الطبية والمسحات الأنفية للمواطنين، حيث قامت بمضاعفة جولاتها وجهودها بغية التأكد من الحالات المصابة للحد من انتشار هذا الوباء، في وقت تعكف فيه الجهات الرقابية من الأجهزة الامنية ولجنة السلامة العامة بتنظيم جولات مكثفة على مدار الساعة لمراقبة مدى التقيد بتطبيق أوامر الدفاع ويتم تحرير المخالفات بحق المخالفين سواء من المواطنين أو أصحاب المحلات التجارية.



