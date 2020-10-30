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الجمعة، 30-10-2020 01:49 م

محافظ الطفيلة يؤكد على ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع المتعلقة بالتجمعات

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الوكيل الاخباري - اكد محافظ الطفيلة الدكتور خالد الجبور ضرورة الإلتزام بأوامر الدفاع التي تتعلق بمنع التجمعات والاجتماعات واقامة المناسبات لأكثر من 20 شخصاً، سيما التجمعات الإنتخابية.

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وأشار إلى أنه سيتم تشديد الرقابة على أي تجمعات مخالفة، ومنع أي فعاليات انتخابية يزيد عدد المشاركين فيها عن 20 شخصًا أو لا يوجد التزام فيها بشروط السلامة العامة والتباعد الجسدي.

 

مؤكدًا ضرورة التقيد بأوامر الدفاع الرسمية الصادرة بموجب قانون الدفاع، وفي حال مخالفة ذلك سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين خاصة من قبل مرشحي الانتخابات النيابية ومؤازريهم.


--(بترا)

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