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الأحد، 03-10-2021 05:41 م

محافظ الطفيلة يدعو إلى تكثيف الجهود للحد من انتشار كورونا

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الوكيل الاخباري - أكد محافظ الطفيلة محمد أبو رمان أهمية تكثيف جهود مختلف الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأوامر الدفاع ، ونشر الوعي المجتمعي بضرورة تلقي لقاحات كورونا حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ودعا، خلال جولة ميدانية على مديرية الصناعة والتجارة والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية وجامعة الطفيلة التقنية، اليوم الأحد، القائمين على مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمنشآت والمحلات التجارية في قصبة الطفيلة ولوائي الحسا وبصيرا، إلى جانب الجهات الرقابية والتفتيشية المعنية بمتابعة تنفيذ أحكام قانون الدفاع والأوامر الصادر بموجبه، إلى ضرورة التمتع بحس المسؤولية الوطنية لإسناد الجهود الرامية إلى مكافحة انتشار وباء كورونا، وتوفير اشتراطات ومتطلبات البرتوكولات الصحية المتبعة في هذه المؤسسات، وتفعيل تطبيق "سند" مع التأكيد على مدى التزام الموظفين والمراجعين لتلقي مطاعيم كورونا.

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