محافظ العاصمة : الحظر الشامل مهم في المرحلة الحالية

الوكيل الإخباري - أشار محافظ العاصمة، سعد شهاب، الجمعة، أن غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة ، لتقديم المساعدة وتسهيل عمل فرق التقصي الوبائي المنتشرة في عمان التي تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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وقال في تصريحات صحافية "لم نتبلغ بأية مشكلة تواجه فرق التقصي الوبائي" موضحا ، أن الفرق تنشط خلال حظر التجول الشامل الذي تفرضه الحكومة يومي الجمعة والسبت ، لافتا إلى أهمية ذلك في المرحلة الراهنة نتيجة لارتفاع الإصابات والوفيات .

وأشار شهاب إلى "عدم وجود أية منطقة معزولة في عمان، وتابع "كنا قد عزلنا مناطق أم نوارة والمقابلين وجزء من منطقة تلاع العلي... لكن تم رفع العزل عن تلك المناطق بعد تحسن الحالة الوبائية فيها".



"في بعض المناطق التي عزلت سابقا كان فيها إصابات عدد كبيرة جدا"، وفق شهاب.

وزاد "حاليا لا توجد أي منطقة بؤرة ساخنة فيها عدد كبير من الإصابات".

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