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الأحد، 02-01-2022 08:20 م

محافظ العاصمة: الهدف من الزيارات التفتيشية هو الإرشاد والوقاية وليس الجباية

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الوكيل الاخباري - كشف محافظ العاصمة ياسر العدوان عن زيارات مفاجئة ستجريها الفرق التفتيشية على المنشآت في القطاعين العام والخاص للتأكد من تطبيق أمر الدفاع 35.

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وفي حديث للتلفزيون الأردني، الأحد، أكد العدوان أن الهدف من الزيارات التفتيشية هو الإرشاد والوقاية والتوعية والمتابعة وليس الجباية.


وأضاف أن آخر الأهداف هي المخالفات وإيقاع العقوبات على أصحاب المنشآت والأفراد.


وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ العقوبات بحق المخالفين لعدم التجاوب والاهتمام والانصياع للأوامر للتعليمات الصادرة عن الحكومة.


وشدد على أن أمر الدفاع 35 سيطبق بعدالة على جميع المقيمين على الأرض الأردنية والمنشآت ودون تمييز بين أي أحد منهم، مبينا أن التركيز سيكون على التجمعات الرئيسية الكبيرة.


وكان محافظ العاصمة قد كشف عن خطة تنفيذ التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وفق أمر الدفاع 35.

 




 

 


 

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