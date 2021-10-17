محافظ العاصمة : بدء العمل بالبلاغ 46 اعتبارا من الاثنين



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال محافظ العاصمة ياسر العدوان انه سيتم البدء بتطبيق البلاغ 46 من يوم غد الأثنين .



وأكد العدوان أن تطبيق البلاغ رقم 46 يقتصر فقط على المنشآت والمطاعم والقطاع الإقتصادي ولا يشمل المؤسسات التعليمية والتي تطبق عليها الحملات التفتيشية وفق ما هو معمول به سابقاً .



ونشرت الجريدة الرسمية، الثلاثاء، بلاغا صادرا عن رئيس الوزراء وزير الدفاع يسمح بحضور الجمهور في الملاعب والصالات الرياضية بنسبة لا تزيد عن 50% من طاقتها، ويمنع وجود أكثر من 10 أشخاص على طاولة واحدة داخل المطعم.



ويمنع البلاغ الذي يحمل الرقم (46) وجود أكثر مـن 15 شخصـاً علـى طاولـة واحـدة فـي سـاحات المطعم الخارجيـة، مع ضرورة وجود مسافة بين الطاولات لا تقـل عن مترين في جميع الأحوال.

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