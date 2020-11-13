محافظ العاصمة : تحويل 7 ناجحين بالانتخابات إلى المحاكم

الوكيل الإخباري - قال محافظ العاصمة سعد شهاب، الجمعة، إنه تم تحويل 7 من الناجحين في الانتخابات إلى الحاكم الإداري، وتم تكفيلهم لغاية تحويلهم إلى المحاكم.

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وأضاف شهاب في تصريحات صحافية "، أنه "تم التوجيه من قبل وزير الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بخصوص المخالفين، والذين قاموا بإطلاق العيارات النارية مع فوز المرشحين، ومن ضمنها فيديوهات تقوم الجهات الأمنية برصدها، وجلب هؤلاء الأشخاص".



وتابع: "كل من خالف الأوامر والتعليمات الصادرة عن مديرية الأمن العام سيتم تحويلهم للقضاء، وتم استدعاء عدد من الذين فازوا في الانتخابات الأخيرة، وتم تحويلهم إلى الحاكم الإداري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وسيتم تحويلهم إلى المحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ومن ثم إعادتهم إلى الحاكم الإداري".



"القوات الأمنية منتشرة في كافة شوارع العاصمة، وتم اعتقال عدد من الأشخاص الذين خالفوا أوامر الدفاع وبتوجيهات من وزير الداخلية يتم تحويلهم إلى المدعي العام بعد دفع الرسوم من قبل هؤلاء الأشخاص المخالفين"، وفق شهاب.



وزاد "المواطن الأردني متعاون ومتفهّم وملتزم بالتعليمات، لكن هناك أشخاصا خارجين عن القانون سنتعامل معهم بموجب القانون، ومخالفة هؤلاء الأشخاص ونحن لن نتهاون مع أي شخص يخالف قانون الدفاع".

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