محافظ العاصمة : تسجيل 101 مخالفة لأوامر الدفاع أمس

الوكيل الاخباري - قال محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب انه جرى يوم امس اغلاق 11 منشأة في مناطق مختلفة من العاصمة، وتسجيل 101 مخالفة بحق منشآت تجارية مخالفة ، وذلك جراء مخالفتها لأوامر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة .

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وفي التفاصيل قال المحافظ ان لجان مختصة من المحافظات والاجهزة الامنية نفذت جولات تفتيشية على المحلات حيث تبين للجان وجود هذه المنشآت المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين واغلاق المحلات وتوقيف اصحاب المقاهي التي تقدم الارجيلة.



وأكد الشهاب ان الجولات على المحلات والأشخاص مستمرة للتأكد من التزامهم بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة.



