الجمعة 03-09-2021
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الجمعة، 03-09-2021 05:34 م

محافظ العاصمة : حملاتنا للرقابة على المنشآت مستمرة

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الوكيل الاخباري - كشف محافظ العاصمة ياسر العدوان، إن هناك حملات أمنية مكثفة تجرى على فترتين الأولى صباحية وتشمل المؤسسات التعليمية والحكومية ووسائط النقل العام والتي تعمل بفترة الصباح وفقا لطبيعة عملها، اما المسائية فتشمل المنشآت التي تشهد اقبالاً من قبل المواطنين نظراً لطبيعة الخدمات التي تقدمها.  

وقال في تصريحات صحفية إن الحملات تتم لمعرفة مدى الرقابة والالتزام من قبل المنشآت والمواطنين بشروط السلامة العامة والتباعد الاجتماعي وتلقي المطاعيم

لافتا أن هناك أكثر من 150 لجنة من كوادر المحافظة بالتعاون مع 15 جهة تحمل صفة الضابطة العدلية والتي يجري التنسيق معها لتغطية اوامر الدفاع وفق برنامج يغطي محافظة العاصمة . 

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