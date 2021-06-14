محافظ العاصمة لـ الوكيل : إجراءات للتعامل مع التجول خلال الحظر

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف محافظ العاصمة ، سعد شهاب ، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ، بعد توجيهات من وزير الداخلية ، مازن الفراية ، على ضوء قرار رئيس الوزراء، بشر الخصاونة ، القاضي بالسماح في التجول خلال ساعات الحظر الجزئي، الذي سيدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء.

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ويأتي القرار لمن مضى أكثر من 21 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا.

وأوضح شهاب ، الإثنين ، لـ" الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم التعامل مع الإجراءات بحزم ، من منطلق العمل بالقرار الحكومي ، وحفاظا على المصلحة العامة في ظلّ الوضع الوبائي الراهن .