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الثلاثاء، 28-09-2021 01:54 م

محافظ العاصمة لـ الوكيل : قرار بهدم العمارة المتصدعة في عمان

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد محافظ العاصمة ياسر العداون أنه تم إصدار قرار بشأن هدم العمارة السكنية المتصدعة بمنطقة شارع الأردن بالقرب من إشارات النزهة .

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ولفت العدوان الثلاثاء  لـ" الوكيل الإخباري " أن القرار جاء على ضوء تقرير من اللجنة الفنية التي أشارت إلى خطورة البناء على قانطيه ، الامر الذي قد يؤدي إلى خسائر مادية وخسائر في الأرواح .

 

وأشار إلى أن تنفيذ القرار بيد أمانة عمان الكبرى ، منوها أن الأجهزة الأمنية كانت قد تواجدت يوم أمس في المنطقة لإخلاء سكان العمارة .

 

 

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