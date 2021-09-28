محافظ العاصمة لـ الوكيل : قرار بهدم العمارة المتصدعة في عمان

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد محافظ العاصمة ياسر العداون أنه تم إصدار قرار بشأن هدم العمارة السكنية المتصدعة بمنطقة شارع الأردن بالقرب من إشارات النزهة .

اضافة اعلان

ولفت العدوان الثلاثاء لـ" الوكيل الإخباري " أن القرار جاء على ضوء تقرير من اللجنة الفنية التي أشارت إلى خطورة البناء على قانطيه ، الامر الذي قد يؤدي إلى خسائر مادية وخسائر في الأرواح .

وأشار إلى أن تنفيذ القرار بيد أمانة عمان الكبرى ، منوها أن الأجهزة الأمنية كانت قد تواجدت يوم أمس في المنطقة لإخلاء سكان العمارة .

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة