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الأحد، 03-10-2021 02:46 م

محافظ العاصمة لـ الوكيل : قرار نهائي بإزالة العمارة المتصدعة

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد محافظ العاصمة ياسر العدوان ، أن التقرير النهائي بشأن العمارة المتصدعة في منطقة شارع الأردن يقضي بإزالتها.

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ولفتت العدوان الأحد لـ الوكيل الإخباري" أن للجنة المحايدة الصادرة من مجلس البناء الوطني /اللجنة الإنشائية المنبثقة من وزارة الأشغال العامة والإسكان، أصدرت القرار ظهر اليوم، والذي أكد ما أصدرته المحافظة قبل أيام.

 

وبين أن المصلحة العامة تقتضي ذلك حفاظا على صحة وسلامة أهالي المنطقة ، لافتا أن تنفيذ القرار مرهون بأمانة عمان الكبرى .

 

 

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