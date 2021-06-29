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محافظ العاصمة لـ الوكيل : ملتزمون بالإجراءات بعد تعديل ساعات الحظر الليلي

الثلاثاء، 29-06-2021 02:16 م

عملا بأوامر الدفاع

محافظ العاصمة لـ الوكيل : ملتزمون بالإجراءات بعد تعديل ساعات الحظر الليلي

شهاب


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد محافظ العاصمة ، سعد شهاب ، أن هنالك التزام واضح من قبل المواطنين ، بشأن عدم التجوّل خلال ساعات الحظر الليلي .

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وأشار شهاب ، الثلاثاء ، أنّ وزير الداخلية مازن الفراية ، أوعز في اجتماع له مع المعنيين في وقت سابق ، بتشديد الإجراءات بشأن أوامر الدفاع ، كارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي ، وعدم التجول خلال ساعات الحظر للفئات غير المصرّح لها بالتجول.

 

" ما زلنا نتخذ الإجراءات القانونية ، لمنع المخالفات ، حيث يتم تحويل المخالفين إلى المدعي العام ، ويتم تغريم المنشآت المخالفة ، غرامات وفق القانون " ، بحسب شهاب .

 

وفيما يتعلّق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها الخميس القادم ، بعد زيادة ساعات التجول الليلي ، لفت أنه سيتم التشديد على أوامر الدفاع كما هو الآن ، لغايات المصلحة العامة، وعملا بالأنظمة والقوانين .

 




 

 


 

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