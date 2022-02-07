محافظ العاصمة: منشآه أجبرت موظفين مصابين بكورونا على العمل

الوكيل الاخباري - ضبطت فرق التفتيش في عمّان منشآه قبل يومين أجبرت موظفين مصابين بفيروس كورونا على العمل داخلها والاختلاط، حسب محافظ العاصمة ياسر العدوان.



وقال العدوان، الاثنين، لـ "المملكة"، إنّ بعض المنشآت تجبر الموظفين المصابين كورونا بالعمل داخلها بحجة أنه لا يوجد بديل عن الموظف.



وأشار، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنشآه، قائلا: "أي منشآه تجبر المصابين بكورونا على العمل والاختلاط تغلق وتحول للمدعي العام".

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