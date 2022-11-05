محافظ العاصمة يكشف تفاصيل مداهمة حفل بعمان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال محافظ العاصمة، ياسر العدوان، يوم السبت،ان مداهمة حفل بالعاصمة عمان كان بسبب خلافات بسيطة بين اشخاص متواجدين بالحفل .



ونفى المحافظ في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان يكون الحفل مشبوهاً او خادشاً للحياء العام كما تناقلت بعض وسائل الاعلام .



واكد المحافظ انه تم اخلاء سبيل من تم توقيفهم بعد ضبطهم ، والقيام بالاجراءات القانونية اللازمة .



وكانت وسائل اعلام تناقلت معلومات عن قيام الاجهزة الامنية بمداهمة حفل مشبوه وخادش للحياء العام، في أحد الأماكن في عمان والقبض على 8 أشخاص بداخله .

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