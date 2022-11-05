السبت 05-11-2022
الوكيل الاخباري

إيطاليا... مسيرة ضخمة للمطالبة بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

ورشة حول التحقق من الأخبار الكاذبة بمركز شابات الوسطية

كلنا الأردن في العقبة تختتم دورة حول الأمن السيبراني

تخريج 70 مشاركا في معسكرات جائزة الحسن للشباب المستوى البرونزي

27 مترشحا لانتخابات غرفة تجارة عمان

وزير الصناعة: الاقتصاد الوطني دخل مرحلة التعافي

وفاة الدكتور أحمد محمد الطراونة

هل يمكن شمول الأطفال الرُضع بالضمان الاجتماعي؟

محافظ العاصمة يكشف تفاصيل مداهمة حفل بعمان

الصفدي يؤكد متابعة مخرجات لقاء عمّان للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية

السبت، 05-11-2022 04:15 م

محافظ العاصمة يكشف تفاصيل مداهمة حفل بعمان

10202220215320767627549


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال محافظ العاصمة، ياسر العدوان، يوم السبت،ان مداهمة حفل بالعاصمة عمان كان بسبب خلافات بسيطة بين اشخاص متواجدين بالحفل .

ونفى المحافظ في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان يكون الحفل مشبوهاً او خادشاً للحياء العام كما تناقلت بعض وسائل الاعلام .

واكد المحافظ انه تم اخلاء سبيل من تم توقيفهم بعد ضبطهم ، والقيام بالاجراءات القانونية اللازمة . 

وكانت وسائل اعلام تناقلت معلومات عن قيام الاجهزة الامنية بمداهمة حفل مشبوه وخادش للحياء العام، في أحد الأماكن في عمان والقبض على 8 أشخاص بداخله . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120223232711857315273

ورشة حول التحقق من الأخبار الكاذبة بمركز شابات الوسطية

10202230215954446041389

كلنا الأردن في العقبة تختتم دورة حول الأمن السيبراني

1665390683876

تخريج 70 مشاركا في معسكرات جائزة الحسن للشباب المستوى البرونزي

1120225103217102530109

27 مترشحا لانتخابات غرفة تجارة عمان

312730013_439223628384365_5539042509139454531_n

وزير الصناعة: الاقتصاد الوطني دخل مرحلة التعافي

324335_13_1667655485

انطلاق مهرجان الأردن المسرحي 29 غدا الأحد

أخبار متعلقة
99432518_2868185246636867_9037578705181868032_n

وزارة الشباب ومجلس محافظة العاصمة يبحثان التعاون

qqq

بدء فعاليات مؤتمر الشباب تطلعات ومسؤوليات في اليرموك

009-5415220

الصحة: جمع عينات من مياه الصرف الصحي داخل المخيمات لرصد الكوليرا

IMG-20210110-WA0009

إحالة مالك أحد المقاهي للمدعي العام بعد استخدامه صور النقد للدعاية للمقهى

1020221274712429908937

حفل لتكريم الناجحين من أبناء نادي موظفي الامانة

920227134818236669679

ورشة تدريبية لإعادة تدوير الخشب في مركز شابات العاصمة