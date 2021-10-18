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الإثنين، 18-10-2021 12:21 ص

محافظ العاصمة يكشف لـ الوكيل سبب نقل مرضى كورونا احترازيا

كورونا 4


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  نفى محافظ العاصمة، ياسر العدوان، وجود نقص بالاكسجين أو الغاز في مستشفى عمان الميداني، مؤكدا أن ما جرى لا يتجاوز حدوث تثليج للأنابيب "المواسير" الخارجية.

وقال العدوان لموقع الوكيل الاخباري إنه تمّ نقل (30) مريضا من المستشفى الميداني إلى مستشفى الجاردنز، وذلك كاجراء احترازي.

ولفت إلى أنه يُشرف بشكل مباشر وفي الميدان على اجراءات نقل المرضى ويُتابع قيام الشركة المسؤولة عن علاج الخلل.

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