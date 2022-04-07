محافظ العاصمة يوعز: جولات ليل نهار على الاسواق

الوكيل الإخباري - اوعز محافظ العاصمة ياسر عبد الرحمن العدوان ، للحكام الاداريين للتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة ومن ضمنها وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، للقيام بجولات مكثفة على الأسواق ، ليل نهار ، من اجل مراقبة الاسعار وعدم رفعها بسقف أعلى من المحدد.

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كما أوعز العدوان التأكد من عدم قيام البعض بعرض المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري، واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المخالفين.



وأشار إلى أن ذلك يأتي بهدف التأكد من مدى التزام التجار بالاسعار المقررة رسميا للمواد التموينية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة بحق المخالفين، خاصة في ظل الشكاوى المتكررة من تفاوت أسعار السلع بين تاجر وآخر ولجوء البعض لاستغلال شهر رمضان الفضيل، وإقبال المواطنين على التسوق من جهة وارتفاع أسعار بعض السلع من جهة اخرى تحقيقا للكسب المادي على حساب الآخرين.

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