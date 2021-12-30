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الخميس، 30-12-2021 03:00 م

محافظ العاصمة : 30 حفلة غنائية ليلة رأس السنة في عمان

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
كشف محافظ العاصمة ياسر العدوان أن ما يقارب 30 حفلة ستقام ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 في العاصمة عمان.

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وأضاف العدوان اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" أن الاحتفالات التي تم الموافقة عليها ستقام ما بين منشآت سياحية وفنادق وذلك ضمن الشروط التي تم اعتمادها .


وبيّن أنه سيتم توزيع 300 شخص مراقب في أماكن الحفلات والتجمعات في عمان للتأكد من الالتزام بإجراءات السلامة ليلة رأس السنة يوم الجمعة .


وكانت قد أعلنت الحكومة سابقا إلزامية إحضار شهادة المطعوم بالإضافة إلى فحص "PCR" خلال 72 ساعة لمرتادي الاحتفالات والتجمعات في ليلة رأس السنة .


 




 

 


 

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