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الأحد، 28-03-2021 03:09 م

محافظ العقبة يؤكد وفرة السلع الاستراتيجية في الأسواق التجارية

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الوكيل الإخباري- أكد محافظ العقبة محمد الرفايعة، أن مخزون السلع الاستراتيجية من المواد الاستهلاكية والتموينية في المؤسستين المدنية والعسكرية والاسواق التجارية في العقبة متوفر وبأسعار مناسبة للجميع.

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وأضاف خلال جولة تفقدية اليوم الأحد، شملت جميع الأسواق التجارية العاملة في مدينة العقبة، أن كميات كبيرة من البضائع والمواد الاستهلاكية التموينية متوفرة فعليا في الأسواق ولا يوجد أي نقص في مخزون وكميات البضائع سواء في أسواق مدينة العقبة او المناطق التابعة لها في ألوية القويرة ووادي عربة والديسي ورم.


وبين الرفايعة أن الزيوت النباتية في المؤسستين العسكرية والمدنية متوفرة بشكل كاف ولم يطرأ على أسعارها أي تغيير، لافتاً إلى أن الفرق التفتيشية الرقابية التابعة لمديرية صناعة وتجارة العقبة وسلطة منطقة العقبة الخاصة تتابع وتراقب الأسواق على مدار الساعة للتأكد من التزام اصحاب المحلات التجارية بالأسعار وعرض البضاعة الجيدة خاصة قبل دخول شهر رمضان المبارك.


 




 

 


 

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