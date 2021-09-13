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الإثنين، 13-09-2021 04:40 م

محافظ الكرك يؤكد أهمية الالتزام بتنفيذ أوامر الدفاع

الكرك


الوكيل الإخباري - أكد محافظ الكرك محمد الفايز، أهمية الالتزام بتنفيذ أوامر الدفاع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من انتشار وباء كورونا.

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وأضاف الفايز، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم الاثنين، أنه لا يسمح لأي شخص بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة إلا إذا كان قد تلقى الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد-19 ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية أو حصل على نتيجة فحص سلبي. 


وأشار إلى تعميم رئيس الوزراء بخصوص تحديد وزارة الداخلية كجهة مرجعية للرقابة على موضوع حصول المواطنين والعاملين في المنشآت على المطاعيم وأن يتولى الحكام الإداريين مسؤولية توزيع لجان الرقابة والتفتيش على المناطق والمنشآت واعتماد تطبيق "سند" في عمليات التحقق المطلوبة، وفقا لأوامر الدفاع النافذة.


وأكد تكليف لجان الرقابة والتفتيش لمراقبة مدى التزام المواطنين والمنشآت بأوامر الدفاع وتحرير المخالفات بحق المخالفين، لافتا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الحكام الإداريين وأعضاء المجلس التنفيذي، بما يمثل عنصراً قويا و رافدا لاتخاذ أي قرار للقيام بالمهام الموكلة إلى الطرفين وضرورة التواصل مع المواطنين وتلمس مشاكلهم واحتياجاتهم.


 




 

 


 

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