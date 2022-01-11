محافظ الكرك يؤكد ضرورة توسيع قنوات التواصل مع المواطنين

الوكيل الإخباري - أكد محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز ضرورة توسيع قنوات التواصل مع المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة للوقوف على احتياجاتهم والعمل على تنفيذها وفق المتاح.

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وبين الفايز اليوم الثلاثاء خلال اللقاء عمق ومتانة وقوة الدولة الأردنية وهي في طريقها إلى المئوية الثانية بفضل قيادتها الهاشمية وشعبها، لافتا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الحكام الإداريين وأعضاء المجلس التنفيذي ومدراء الدوائر الحكومية بما يمثل عنصراً قويا و رافدا لاتخاذ أي قرار للقيام بالمهام الموكلة.



من جهته، أكد مدير شرطة الكرك العميد عاهد الشرايدة جاهزية التغطية الأمنية في مختلف أنحاء محافظة الكرك، مشيرا إلى دور جهاز الأمن العام في مكافحة مختلف الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي من خلال الجاهزية القصوى لجميع الأقسام التابعة للمديرية و استمرارية الحملات التوعوية من خلال إدارة الشرطة المجتمعية وصولا إلى رفع سوية التفكير الأمني المنهجي بين مختلف أفراد المجتمع.



بدوره، قال مدير أشغال الكرك المهندس رائد الخطاطبة، إن آليات المديرية وكوادرها على جاهزية تامة من أجل تقديم الخدمة المطلوبة للمواطنين، مبينا الآلية التي تسير عليها المديرية من أجل تقديم الخدمة المثلى وفق النوافذ القانونية التي تعمل بها الوزارة.



وطالب عدد من المواطنين بضرورة تطوير المستوى الخدمي في لواء المزار الجنوبي من شوارع وبناء بنوك وصولا إلى أعلى معايير الجودة في الخدمة المجتمعية خصوصا في ظل ظروف جائحة كورونا.



وثمن النائب القطاونة الجهود الكبيرة لجميع الجهات الحكومية والأمنية في اللواء، مطالبا بتحسين بعض الأوضاع الخدمية والتعليمية والصحية في جميع أنحاء اللواء.



وجرى اللقاء الذي حضره النائب أحمد القطاونة ومتصرف لواء المزار الجنوبي أحمد السحيم ومدير سير الكرك المقدم ناصر المراعية وعدد من مدراء الدوائر الحكومية والمواطنين في لواء المزار الجنوبي، وفق إجراءات ومعايير الصحة والسلامة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا.