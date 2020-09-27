الإثنين 28-09-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية يوضح حول السياسة التعليميّة بالاردن

3 إصابات جديدة بكورونا في المفرق

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم

إعلان قائمة القبول الموحد غدا

إجراءات حكومية هامة بسبب كورونا

الرزاز يوجه رسالة على الواتساب للوزراء

الرزاز يبحث آلية تنفيذ خدمة العلم

الكشف عن هوية المصابة الجديدة بكورونا في مأدبا

بدء العد التنازلي لانتهاء تقديم تظلمات دعم الخبز - رابط

مصدر للوكيل : التربية ما زالت تبحث مصير دوام طلبة المدارس




الأحد، 27-09-2020 11:31 م

محافظ الكرك يتفقد إجراءات الحد من تفشي كورونا

301065_5_1600013664


الوكيل الاخباري - تفقد محافظ الكرك الدكتور بلال النسور يرافقه مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور أيمن الطراونة امس الأحد، إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا في لواء القصر بعد ثبوت عدد من الاصابات في اللواء بحضور متصرف اللواء الدكتور فيصل السميران.

اضافة اعلان

وأكد النسور أهمية التعاون بين جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية مع الأجهزة الأمنية في اللواء وضرورة اتخاذ الإجراءات التي تنفذها الفرق المتواجدة في الميدان بالتعاون مع فرق التقصي.


وأكد النسور ضرورة الالتزام بمعايير السلامة العامّة والإجراءات الوقائيّة وتكثيف عمل جولات الصحة والسلامة العامة في الأسواق والتأكيد على التزام الجميع بقانون الدفاع المعمول به حاليا، مشددا على عدم التهاون في الإجراءات الواجب اتباعها لمنع انتقال وانتشار الفيروس في المنطقة.

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
o

وزير التربية يوضح حول السياسة التعليميّة بالاردن

9202024194315284507153

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم

بو

إعلان قائمة القبول الموحد غدا

رز

إجراءات حكومية هامة بسبب كورونا

wwwww

الرزاز يوجه رسالة على الواتساب للوزراء

920202813925317182558

إغلاق جزء من مبنى وزارة المياه بسبب كورونا

أخبار متعلقة
b87fbd79-de84-401a-b189-1723af5b004e

اصابة جديدة بكورونا في الاغوار الجنوبية

520201518217414376334

مدير الصحة: ألف مخالط لمصابة الكرك حتى الآن

5202029194343183245193

عزل 15 منزلا بالكرك إثر تسجيل إصابات جديدة بكورونا

5202016142032477816557

خلية الأزمة: نفكر بعزل أوسع بالغور الجنوبي

118777405_1217874418554286_482401823621724351_n

بالفيديو - حملة تعقيم واسعة في مستشفى الكرك الحكومي

b87fbd79-de84-401a-b189-1723af5b004e

تسجيل 24 اصابة بفيروس كورونا في الكرك