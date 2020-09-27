محافظ الكرك يتفقد إجراءات الحد من تفشي كورونا

الوكيل الاخباري - تفقد محافظ الكرك الدكتور بلال النسور يرافقه مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور أيمن الطراونة امس الأحد، إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا في لواء القصر بعد ثبوت عدد من الاصابات في اللواء بحضور متصرف اللواء الدكتور فيصل السميران.

اضافة اعلان



وأكد النسور أهمية التعاون بين جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية مع الأجهزة الأمنية في اللواء وضرورة اتخاذ الإجراءات التي تنفذها الفرق المتواجدة في الميدان بالتعاون مع فرق التقصي.



وأكد النسور ضرورة الالتزام بمعايير السلامة العامّة والإجراءات الوقائيّة وتكثيف عمل جولات الصحة والسلامة العامة في الأسواق والتأكيد على التزام الجميع بقانون الدفاع المعمول به حاليا، مشددا على عدم التهاون في الإجراءات الواجب اتباعها لمنع انتقال وانتشار الفيروس في المنطقة.

المصدر - بترا



