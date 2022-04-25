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الإثنين، 25-04-2022 11:44 م

محافظ الكرك يتفقد الأسواق والأرصفة وسط المدينة

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الوكيل الاخباري - تفقد محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز، اليوم الاثنين، يُرافقه رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة، ومدير شرطة الكرك العميد عاهد الشريدة، موقف باصات الأغوار الجنوبية والذي قررت البلدية نقله لوسط المدينة بعد مطالبات تقدمت بها غرفة تجارة الكرك.

وجال الفايز يرافقه كذلك رئيس غرفة تجارة الكرك ممدوح القرالة، وعدد من أعضاء الغرفة التجارية ومدير السير المقدم ناصر المراعية، في أسواق المدينة واطلعوا على وضع الحركة التجارية فيها والتي كانت مفرغة تماماً من المواطنين مع اقتراب عيد الفطر واستلام المواطنين لرواتبهم إضافة إلى وضع الأسواق والبضائع وتوفرها لدى المحلات التجارية والتي كانت شبه خالية.

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