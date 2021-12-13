محافظ المفرق : إعادة 16 شخصا من الجاليين الى مناطق سكناهم في المحافظة 

الوكيل الاخباري - قرر محافظ المفرق سلمان النجادا إعادة 16 شخصا الى منازلهم ومناطق سكناهم في المحافظة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء ، وذلك تنفيذا لبنود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية التي نصت على إعادة الأشخاص الجاليين إلى مناطق سكناهم .



وقال المحافظ النجادا في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن عدد الاشخاص الجاليين الذين تم إعادتهم إلى مناطق سكناهم بالمحافظة منذ اعتماد وثيقة ضبط الجلوة العشائرية التي أطلقها وزير الداخلية مازن الفراية وحتى الآن، بلغ 233

شخصا.

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