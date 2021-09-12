محافظ المفرق: إغلاق مؤسستين تجاريتين لمخالفتهما أوامر الدفاع

الوكيل الإخباري - أغلقت فرق وكوادر لجان قسم الصحة والسلامة العامة في محافظة المفرق، اليوم الأحد، مؤسستين تجاريتين لمخالفتهما أوامر الدفاع.

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وقال محافظ المفرق سلمان النجادا، إن فرق الصحة والسلامة العامة في المحافظة كشفت على تلك المؤسستين التجاريتين، حيث تبين عدم قيام بعض العاملين فيهما بأخذ المطعوم المضاد لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه جرى على الفور إغلاقهما، وفقا للتعليمات الصادرة بموجب أوامر الدفاع.



وأكد أن المحافظة، ومن خلال كوادر قسم السلامة العامة، لن تتهاون مع المخالفين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، داعيا الجميع إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بمحاربة فيروس كورونا.

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