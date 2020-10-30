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الجمعة، 30-10-2020 01:17 م

محافظ المفرق: تطبيق أوامر الدفاع على المترشحين المخالفين

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الوكيل الاخباري - أكد محافظ المفرق ياسر العدوان انه سيتم تطبيق أوامر قوانين الدفاع على المخالفين من المترشحين للانتخابات النيابية أو المؤازرين فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية والتجمعات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 20 شخصاً، سواءً كانت داخل مقرات انتخابية أو مواكب للسيارات وغيرها من الفعاليات التي تؤثر على السلامة العامة وتخالف اوامر الدفاع.

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وأوضح العدوان لوكالة الأنباء الاردنية، أنه سيحاسب المخالفين بحزم ودون تهاون سواءً كان المخالف مرشحًا أو مناصرا له مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية بحقهم.


واشار العدوان إلى أن جميع الأجهزة المعنية والحكام الإداريين يعملون على قدم وساق للحفاظ على السلامة العامة وحماية المواطن بالدرجة الاولى.


--(بترا)

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