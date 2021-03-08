محافظ المفرق: لا تهاون في محاسبة المخالفين لأوامر الدفاع

الوكيل الاخباري -

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قال محافظ المفرق ياسر العدوان إن الإجراءات المتعلقة بتفعيل أوامر الدفاع مستمرة ولن يكون هناك تهاون في محاسبة المخالفين من الأشخاص والمنشآت، للحد من انتشار فيروس كورونا.وبين في تصريح صحفي مساء اليوم الاثنين،أن وزير الداخلية أوعز بتكثيف الجولات الميدانية لمراقبة ومتابعة التزام الأفراد والمنشآت خلال الحظر الجزئي والحظر الشامل واتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين، وتكثيف العمل على متابعة المعلومات حال تلقيها بنية البعض إقامة مناسبات اجتماعية سواء بيوت العزاء او اقامت الأفراح، والعمل على استدعاء القائمين عليها او المعنيين ليتم ربطهم بالتعهدات اللازمة لمنع إقامة هذه المناسبات.