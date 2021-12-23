محافظ المفرق يوقف شخصين من مخالفي الحجر المنزلي

الوكيل الإخباري - قال محافظ المفرق سلمان النجادا، إنه أوقف شخصين من مصابي فيروس كورونا ، قاما بمخالفة إجراءات الحجر ‏المنزلي ، وذلك بعد أن انتهت مدة العلاج في المستشفى الميداني الذي تم ايداعهما فيه ، وفقاً لأوامر الدفاع ‏النافذة.‏

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وأكد المحافظ النجادا ، اليوم الخميس ، على أنه سيتم اتخاذ اشد الاجراءات القانونية والادارية بحق مخالفي الحجر المنزلي.



وكانت وزارة الداخلية قد دعت إلى ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي والبعد عن الممارسات التي تنقل العدوى للآخرين حفاظا على الصحة والسلامة العامة للجميع.

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