محافظ جرش يوعز بمعالجة انزلاق طريق قرية النعيمي

الوكيل الإخباري - أوعز محافظ جرش فراس الفاعور لكوادر مديرية أشغال المحافظة، وبلدية باب عمان، البدء بمعالجة انزلاق قديم على طريق مؤدي إلى قرية النعيمي في المحافظة، لإنهاء معاناة سكان البلدة.

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وبين الفاعور أن لجنة السلامة العامة في المحافظة أغلقت هذا الطريق منذ عام نظرا لوجود انزلاق على أحد جوانبه ما يعرض سلامة سالكيها إلى الخطر.



وقال مدير أشغال جرش المهندس عبدالناصر الكلباني إن معالجة موقع الانزلاق بدأت وفقا لدراسة فنية نفذتها المديرية بناء على توصيات لجنة الانهيارات، ومجلس البناء الوطني في وزارة الأشغال، حيث باشرت المديرية العمل في الموقع الذي يبلغ ارتفاعه نحو 5 أمتار.



وبحسب الكلباني، سيجري بناء جدار من السلاسل الحجرية بمقدار 400 متر مكعب، وإنشاء رصيف على طول منطقة الانزلاق بطول إجمالي 100 متر، لتوجيه مياه الأمطار نحو القنوات المخصصة لتصريفها.