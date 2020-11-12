الخميس 12-11-2020
الوكيل الاخباري

الخوالدة: الأحزاب السياسية حصدت 12 مقعدا نيابيا

قوة أمنية تفرق تجمعاً في اربد وجلب نائب

ضبط والد طفل سمح له باطلاق عيارات نارية

محافظ عجلون : اجراءات مشددة لفرض سيادة القانون وتطبيق اوامر الدفاع

الصحة البريطانية : 33470 إصابة جديدة بكورونا

لبنان : 12 وفاة و 1833 اصابة كورونا جديدة

إسبانيا تسجل 356 وفاة و19511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مناشدة للحكومة في حال اتخاذ اجراءات مشددة

القبض على اشخاص ظهروا خلال فيديوهات وهم يقومون باطلاق عيارات نارية

المدعي العام يوقف ستة أشخاص من مثيري الشغب في وادي السير




الخميس، 12-11-2020 10:08 م

محافظ عجلون : اجراءات مشددة لفرض سيادة القانون وتطبيق اوامر الدفاع

1020201521115551456922


الوكيل الاخباري – أكد محافظ عجلون سلمان النجادا، ان المحافظة اتخذت اجراءات احترازية مشددة من اجل التأكيد على الإلتزام بالتعليمات الحكومية وأوامر الدفاع خلال فترة الحظر للحد من انتشار فيروس كورونا.
اضافة اعلان

وأضاف النجادا لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اليوم الخميس، انه تم ابلاغ المترشحين الفائزين بالانتخابات النيابية بضرورة التقيد بالتعليمات وعدم إقامة التجمعات أو مظاهر الإحتفالات ومنع فتح المقرات او الدواوين من اجل تطبيق سيادة القانون واستخدام وسائل الوقاية الصحية من حيث التباعد وارتداء القفازات والكمامات ومواد التعقيم واستخدام تطبيق امان حفاظا على سلامة الجميع .

وبين ان القوات الامنية انتشرت بمختلف مناطق المحافظة من أجل عدم حدوث خروقات لأوامر الدفاع، مشيرًا الى انه لن يتم التهاون مع المخالفين وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، داعيا الى التزام الجميع والتعامل مع الحالة الوبائية بجدية وعدم الاستهتار وتعريض انفسهم ومن حولهم لخطر الاصابة بالفيروس .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
EmiXhY9XcAAyxND

قوة امنية تضبط شخصاً اطلق عيارات نارية في البادية الشمالية

1

الخوالدة: الأحزاب السياسية حصدت 12 مقعدا نيابيا

9202015133019333755981

قوة أمنية تفرق تجمعاً في اربد وجلب نائب

1120201220278865874464

ضبط والد طفل سمح له باطلاق عيارات نارية

6202013205113629131715

مناشدة للحكومة في حال اتخاذ اجراءات مشددة

11202012212323661951585

القبض على اشخاص ظهروا خلال فيديوهات وهم يقومون باطلاق عيارات نارية

أخبار متعلقة
267983_5_1579800625

محافظ عجلون خلال جولة في الاسواق : لن نتهاون مع من يخالف اوامر الدفاع

1604159507428

عجلون: استمرار أعمال تأهيل وصيانة عدد من المواقع الأثرية

pic_141324

عجلون: انسحاب 5 مترشحين من الانتخابات النيابية

1020201210263375709525

رفع العزل عن بلدة النعيمة السبت

5

فاعليات في عجلون يطالبون بمحاربة المال السياسي

1458813965

دعوة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل الشتاء في عجلون