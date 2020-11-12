محافظ عجلون : اجراءات مشددة لفرض سيادة القانون وتطبيق اوامر الدفاع

الوكيل الاخباري –

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أكد محافظ عجلون سلمان النجادا، ان المحافظة اتخذت اجراءات احترازية مشددة من اجل التأكيد على الإلتزام بالتعليمات الحكومية وأوامر الدفاع خلال فترة الحظر للحد من انتشار فيروس كورونا.وأضاف النجادا لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اليوم الخميس، انه تم ابلاغ المترشحين الفائزين بالانتخابات النيابية بضرورة التقيد بالتعليمات وعدم إقامة التجمعات أو مظاهر الإحتفالات ومنع فتح المقرات او الدواوين من اجل تطبيق سيادة القانون واستخدام وسائل الوقاية الصحية من حيث التباعد وارتداء القفازات والكمامات ومواد التعقيم واستخدام تطبيق امان حفاظا على سلامة الجميع .وبين ان القوات الامنية انتشرت بمختلف مناطق المحافظة من أجل عدم حدوث خروقات لأوامر الدفاع، مشيرًا الى انه لن يتم التهاون مع المخالفين وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، داعيا الى التزام الجميع والتعامل مع الحالة الوبائية بجدية وعدم الاستهتار وتعريض انفسهم ومن حولهم لخطر الاصابة بالفيروس .