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الأحد، 08-01-2023 06:13 م

محافظ عجلون يؤكد أهمية إنشاء مواقف للسيارات في مستشفى الايمان

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الوكيل الاخباري - أكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف خلال لقائه في مكتبه، اليوم الأحد، وفدا من لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي، أهمية تخصيص مبالغ مالية لإنشاء مواقف للسيارات في مستشفى الإيمان الحكومي.

وأشار المحافظ الشريف، خلال اللقاء الذي حضره رئيس البلدية حمزه الزغول، إلى أنه جرى زيارة المستشفى أكثر من مرة والاطلاع على الخدمات العلاجية والصحية المقدمة للمواطنين، مبينا أن المستشفى جرى تشغيله في المرحلتين الأولى والثانية ضمن أحدث التقنيات الطبية والتجهيزات الإدارية والإنشائية والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، حيث أصبح يقدم الخدمات الصحية والعلاجية الفضلى وبأعلى المستويات.

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