محافظ عجلون يحذر من خطورة السير على الطرق

الوكيل الاخباري - حذر محافظ عجلون رئيس لجنة الطوارئ الدكتور قبلان الشريف المواطنين من خطورة السير على الطرقات في مثل هذه الظروف الجوية، ولا سيما في ساعات المساء.



ودعا في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، ولا سيما في ظل تجدد تساقط الثلوج في العديد من مناطق المحافظة وارتفاع منسوب المياه في الشوارع وعدم وضوح الرؤية بسبب الضباب حفاظا على سلامتهم.

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