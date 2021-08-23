محافظ عجلون يدعو لتكثيف الجهود للحد من انتشار كورونا

الوكيل الاخباري - أكد محافظ عجلون، رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة سلمان النجادا، أهمية تكثيف الجهود من قبل كافة الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا والالتزام بأوامر الدفاع.



ودعا خلال زيارته مركز صحي عجلون الشامل، أحد مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا، اليوم الاثنين،الى ضرورة التمتع بحس المسؤولية ومساندة الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لاحتواء الفيروس من خلال الإقبال على التطعيم واتباع الاشتراطات الصحية والوقائية والتباعد ولبس الكمامات حفاظا على سلامة الجميع.

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