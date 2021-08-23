الإثنين 23-08-2021
الوكيل الاخباري

استمرار إغلاق معبر رفح بين مصر وقطاع غزة الثلاثاء

الأردن يحتل مرتبة متقدمة بعدد جرعات كورونا

مقتل أفغاني وإصابة آخرين في تبادل لإطلاق النار عند مطار كابل

برنامج ابتكار الأردن يختار 190 شخصا للمشاركة في تحدي التفكير التصميمي

واشنطن تفرض عقوبات على رئيس أركان الجيش في إريتريا

المتكاملة للتعدين تؤكد استعدادها لاستكمال مشروع التنقيب عن النحاس

محافظ عجلون يدعو لتكثيف الجهود للحد من انتشار كورونا

الحكومة تعلن عن قرارات واجراءات قادمة

بيان من مديرية الأمن العام حول فيديوهات غير أخلاقية

الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

الإثنين، 23-08-2021 09:42 م

محافظ عجلون يدعو لتكثيف الجهود للحد من انتشار كورونا

w


الوكيل الاخباري - أكد محافظ عجلون، رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة سلمان النجادا، أهمية تكثيف الجهود من قبل كافة الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا والالتزام بأوامر الدفاع.

ودعا خلال زيارته مركز صحي عجلون الشامل، أحد مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا، اليوم الاثنين،الى ضرورة التمتع بحس المسؤولية ومساندة الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لاحتواء الفيروس من خلال الإقبال على التطعيم واتباع الاشتراطات الصحية والوقائية والتباعد ولبس الكمامات حفاظا على سلامة الجميع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202123171631855761695

الأردن يحتل مرتبة متقدمة بعدد جرعات كورونا

422741_1_1629744240

برنامج ابتكار الأردن يختار 190 شخصا للمشاركة في تحدي التفكير التصميمي

Z1GoCUhsPFcWymGjRCMg68jffSf0fIJZP0CCRxZ1

المتكاملة للتعدين تؤكد استعدادها لاستكمال مشروع التنقيب عن النحاس

رئاسة

الحكومة تعلن عن قرارات واجراءات قادمة

الأمن العام

بيان من مديرية الأمن العام حول فيديوهات غير أخلاقية

8202122232830702899977

اجتماع تشاوري في نقابة الصحفيين الاربعاء

أخبار متعلقة
w

بلدية عجلون تنفذ حملات نظافة شاملة في عدد من المواقع

w

جولات ميدانية للاطلاع على واقع الخدمات في عجلون

7202127183130944282042

إجراءات مشددة في عجلون للحد من انتشار كورونا

1202119173515783236816

افتتاح مركز رابع لتلقي مطعوم كورونا بعجلون

7202119164149718638962

عجلون:جولات مكثفة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية

6202113185554864342347

محافظ العاصمة : لن نتهاون مع من يتباهى بمخالفة أوامر الدفاع