محافظ عجلون يشدد على الالتزام بأوامر الدفاع

الوكيل الاخباري –

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أكد محافظ عجلون، سلمان النجادا، أهمية التشاركية بين مختلف القطاعات من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.وقال النجادا خلال لقائه، اليوم الخميس، فاعاليات إعلامية وشبابية وتطوعية أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يخالف التعليمات الصادرة عن كافة الجهات المعنية فيما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واستخدام مواد التعقيم وإقامة المناسبات حفاظا على سلامة الجميع.وأشار إلى أهمية تعزيز التشاركية لمساندة الجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات المعنية للحد من انتشار الفيروس وعدم التهاون لتجنب تعرضهم للاصابة بالوباء.