محافظ عجلون يلتقي السفيرة البريطانية

الوكيل الاخباري -

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بحث محافظ عجلون سلمان النجادا خلال لقائه اليوم الاثنين السفيرة البريطانية بريجيت بريند، المشاريع الممولة من بريطانيا، واهمية السياحة المحلية والبيئية وحمايتها والفرص المتاحة.وقالت السفارة البريطانية في بيان صحافي إن السفيرة زارت عددا من المؤسسات في محافظة عجلون، منها فرع صندوق المعونة الوطنية، والتقت عددا من المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية الطارئ للحكومة الأردنية.واشار البيان إلى أن بريطانيا قدمت 25 مليون جنيه إسترليني لدعم جهود الحكومة لتقديم الدعم من خلال التحويلات النقدية إلى 293 الف اسرة تأثرت بجائحة كورونا.