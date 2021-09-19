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الأحد، 19-09-2021 12:32 م

محافظ مأدبا: سد الوالة لم يصل لهذه المرحلة من الجفاف منذ عام 2003

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الوكيل الاخباري- قال محافظ مأدبا علي الماضي، الأحد، إن سد الوالة لم يصل لهذه المرحلة من الجفاف منذ عام 2003.

وأضاف : "للأسف لم يصل هذا السد لهذه المرحلة من الجفاف منذ عام 2003، والمزارعين أخبروني بأنهم لم يتعرضوا لهذه الحالة إلا في عام 2008 لفترة محدودة جداً".

"هذا السد تم إنشاؤه عام 2003 ويستفيد من هذا السد أكثر من 100 مزارع يروي تقريبا حوالي 2000 دونم من الأشجار ومن 500-600 دونم من الخضار "، وفق الماضي.

وقال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، السبت، إنّ "جفاف سد الوالة يتحمله "وزير مياه سابق" بعدما أمر بفتح جميع أبواب سد الوالة وتفريغ السد من المياه بحجة التساقط المطري ليمتلىء مجددا".

وأضاف خدام، أن "الوزير أمر بفتح جميع أبواب السد لتفريغ 8 ملايين متر مكعب من المياه، مخالفا رأي الفنيين الذي قالوا إنه يجب تفريغ السد تدريجيا".

الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن بالوكالة، منار محاسنة، قالت أمس السبت، إنّ نفاذ المياه في سد الوالة منذ نحو أسبوع؛ نتيجة طبيعية وغير مقلقة بسبب تراجع الهطول المطري.

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