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الإثنين، 21-06-2021 01:16 م

محافظ مأدبا لـ الوكيل: زيارة الخصاونة للمحافظة أضافت حافزاً لتطوير بعض المشاريع

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال محافظ مأدبا علي الماضي، الإثنين، إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للمحافظة أضاف حافزاً لإكمال بعض المشاريع وتطوير ما تم إنهاءه لبعضها الآخر.

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وأضاف الماضي لـ الوكيل الإخباري أن الخصاونة بدأ زيارته للمدينة الرياضية واطلع خلالها على الإنجاز الرائع الذي تم بالمدينة من مسابح وملاعب ومرافق أخرى، حيث أضاف توجيهاته لبعض الأمور والتي ستاخذ بعين الإعتبار؛ لاعتبارية هذا المكان الذي يعد متنفساً لأبناء المحافظة، والذي أصبح جاهزاً كلياً لاستقبال الزوار .

 

 

ولفت أن الخصاونة زار أيضا مركز زوار مأدبا وأفتتح مديرية السياحة فيها، ثم معهد الفُسيفساء الذي يدرب شباب وفتيات المنطقة، حيث يمنح هذا المعهد شهادة دبلوم في الفُسيفساء، مصدقة من جامعة البلقاء.

 

 

 

 




 

 


 

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