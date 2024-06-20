محافظ نابلس يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس 3

الوكيل الإخباري - زار محافظ مدينة نابلس ومجموعة من أعيان المدينة، اليوم الخميس، المستشفى الميداني الأردني نابلس/3 في بادرة تعكس الأخوة والتعاون بين الشعبين، وكان في استقبال الضيف والوفد المرافق له قائد قوة المستشفى ومديره.

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واستمع الوفد الضيف إلى شرح مفصل حول خطة عمل المستشفى للمرحلة المقبلة والتخصصات الطبية المتوفرة والتجهيزات الطبية الحديثة التي وفرتها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والتي تعكس الاهتمام الكبير بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين تلبية لاحتياجات المواطنين في مدينة نابلس قبيل مباشرة العمل في جميع تخصصات المستشفى مطلع الأسبوع المقبل.



وفي ختام الزيارة، عبر الوفد الضيف عن تقديرهم للجهود الطبية والإنسانية التي يوفرها المستشفى، مبدين فخرهم واعتزازهم بجهود المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني والذي يمثل المستشفى الميداني الأردني أحد أوجه وأشكال الدعم لتقديم خدمة طبية مميزة تخفف من آلام الأشقاء والأهل في مدينة نابلس.



يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني في مدينة نابلس سبق وأن زاره وفود رسمية وشعبية مختلفة، لتقديم الشكر والعرفان لكوادر المستشفى الذي يعد أنموذجا يحتذى به في العمل الإنساني والتكافل الاجتماعي، ويؤكد على الروابط الوثيقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.