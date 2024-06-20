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الخميس، 20-06-2024 02:24 م

محافظ نابلس يزور المستشفى الميداني الاردني نابلس/3

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الوكيل الاخباري - زار محافظ مدينة نابلس ومجموعة من أعيان المدينة، اليوم الخميس، المستشفى الميداني الاردني نابلس/3 في بادرة تعكس الاُخوة والتعاون بين الشعبين، وكان في استقبال الضيف والوفد المرافق له قائد قوة المستشفى ومديره. 

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واستمع الوفد الضيف إلى شرح مفصل حول خطة عمل المستشفى للمرحلة المقبلة والتخصصات الطبية المتوفرة والتجهيزات الطبية الحديثة التي وفرتها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والتي تعكس الاهتمام الكبير بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين تلبيةً لاحتياجات المواطنين في مدينة نابلس قبيل مباشرة العمل في كافة تخصصات المستشفى مطلع الاسبوع المقبل. 


وفي ختام الزيارة عبر الوفد الضيف عن تقديرهم للجهود الطبية والإنسانية التي يوفرها المستشفى . 

 

 

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