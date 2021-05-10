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الإثنين، 10-05-2021 12:14 م

محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلة العيد

قضاه


الوكيل الإخباري - أعلن سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، أن محاكم التنفيذ الشرعية ستستمر بتقديم خدماتها خلال عطلة عيد الفطر السعيد، لمعالجة الحالات الطارئة.

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وقال سماحته، الاثنين، إن محاسبي التنفيذ سيعملون في المكتب المخصص لهم لدى إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام على مدار الـ 24 ساعة.


وأضاف أنه جرى التعميم على جميع المحاكم الشرعية لإتاحة الخدمات والتسهيل على المراجعين، ومراعاة ظروفهم، وحرصا على الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية.


يذكر أن دائرة قاضي القضاة زودت إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام بأرقام هواتف القضاة المناوبين، خلال عطلة العيد للتنسيق بهذا الشأن.


 




 

 


 

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