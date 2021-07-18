الأحد 18-07-2021
الوكيل الاخباري

التربية تنشر مواعيد وجدول امتحانات التعليم الإضافي

الصحة : دوام مراكز التطعيم يومي الخميس والجمعة خلال عطلة عيد الأضحى

نقيب المخابز: أسعار حلويات العيد ثابتة

وصول جثمان المواطن الأردني الذي قتل بعملية سطو مسلح بتكساس اليوم

انتهاء الأعمال في جزء من مشروع الباص السريع

محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلة عيد الأضحى

الخارجية الفلسطينية: ننسق مع الأردن لحشد موقف دولي لوقف العدوان على الأقصى

الشواربة يفتتح 4 حدائق عامة.. صور

بلينكن يعبر عن فخر بلاده برد مساعدة الأردن الطبية لواشنطن في تموز 2020

جمعية الصرافين : تضاعف الحوالات الواردة والطلب على الدينار

الأحد، 18-07-2021 10:28 ص

محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلة عيد الأضحى

مطرقه


الوكيل الإخباري - أكد سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه، أن محاكم التنفيذ الشرعية، ستفتح أبوابها لاستقبال المراجعين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك لمعالجة الحالات الطارئة.

اضافة اعلان


وقال سماحته اليوم الأحد، إن دوام محاسبي التنفيذ سيكون في المكتب المخصص لدائرة قاضي القضاة لدى ادارة التنفيذ القضائي بمديرية الأمن العام، على مدار 24 ساعة وطيلة أيام العيد. وعمم سماحته على المحاكم الشرعية، بضرورة التسهيل

على المراجعين، تقديراً لظروفهم والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الدائرة.


يشار إلى أن دائرة قاضي القضاة، زودت إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام بهواتف أصحاب الفضيلة، ورؤساء التنفيذ المناوبين خلال عطلة العيد.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
التربية والتعليم

التربية تنشر مواعيد وجدول امتحانات التعليم الإضافي

الصحة

الصحة : دوام مراكز التطعيم يومي الخميس والجمعة خلال عطلة عيد الأضحى

حلويات العيد

نقيب المخابز: أسعار حلويات العيد ثابتة

while-you-are-here

وصول جثمان المواطن الأردني الذي قتل بعملية سطو مسلح بتكساس اليوم

باص

انتهاء الأعمال في جزء من مشروع الباص السريع

E6j3kJyWQAAEFKU

الشواربة يفتتح 4 حدائق عامة.. صور

أخبار متعلقة
رواتب

مطالب بتأجيل أقساط البنوك الشهر الحالي

720214142914251279830

بلدية الرصيفة تحدد أماكن ذبح الأضاحي

عطلة

البلاغ الرسمي بشأن عطلة العيد يثير استياء الأردنيين

عطلة

رسميا .. عطلة العيد من الاثنين حتى مساء الجمعة

720219215033780893236

صرف المعونات الشهرية و تكافل 3 قبل عطلة العيد

720214154426618132913

مصدر لــ الوكيل : غالبية رواتب الموظفين الحكوميين نهاية الأسبوع الحالي